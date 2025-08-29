Borsa İstanbul’dan kritik değişiklik: Devre kesici ve açığa satış kurallarında yeni dönem

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Pay Bazında Devre Kesici Sistemi, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) ve açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralı başta olmak üzere birçok prosedürde güncelleme yapıldı.

Açığa satışta eşik seviye düşürüldü

Açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralı için esas alınan BIST 100 Endeksi’ndeki düşüş sınırı yeniden belirlendi. Buna göre, daha önce yüzde 3 olan eşik seviye, yüzde 2’ye indirildi. Bu düzenlemeyle birlikte, piyasada yaşanabilecek sert düşüşlerin önüne daha erken geçilmesi hedefleniyor.

EBDKS artık tek aşamalı

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) uygulamasında da önemli bir değişikliğe gidildi. Mevcut durumda BIST 100 Endeksi’nin yüzde 5 düşmesi halinde birinci, yüzde 7 ve üzeri düşüşlerde ise ikinci aşama devreye giriyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte sistem tek aşamalı hale getirildi. Artık endeksin yüzde 6 veya daha fazla değer kaybetmesi durumunda EBDKS doğrudan devreye girecek.

İşlem durdurma süreleri kısaltıldı

Pay Piyasası’nda ".E", ".F1", ".F2", ".S1", ".G" özellik kodlu işlem sıralarındaki 20 dakikalık durdurma süresi 10 dakikaya düşürüldü.

Ayrıca ".V", ".C", ".F", ".R", ".BE", ".AOF" kodları ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki ilgili sözleşmelerde uygulanan 30 dakikalık işlem durdurma süresi ise 20 dakikaya indirildi.

Kapanışa yakın devre kesici süresi de değişti

Pay Piyasası’nda sürekli işlem seansının sona ermesinden önceki 60 dakika içinde devre kesici tetiklenmesi durumunda işlemlerin durdurulup kapanış seansı ile yeniden başlatılması uygulamasında da süre güncellendi. Bu süre 60 dakikadan 30 dakikaya çekilerek 17.30'dan itibaren geçerli olacak.

Vadeli işlemlerde yeni seans saati: 18.08

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) EBDKS’nin 17.30 sonrası devreye girmesi halinde, pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler IOP_SUREKLI_MZYD seansı ile saat 18.08’de yeniden başlatılacak.

Emir toplama süresi 10 dakika olacak

Pay bazında devre kesici uygulamasının ardından emir toplama süresi, sürekli işlem yöntemi ile işlem gören tüm paylar için 10 dakika olarak belirlendi.

Tüm yeni prosedürler Borsa İstanbul sitesinde yayımlanacak

Söz konusu değişikliklerin detayları, Borsa İstanbul’un resmi internet sitesinde yayımlanacak Pay Piyasası Prosedürü ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü üzerinden takip edilebilecek.