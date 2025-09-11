Faiz indirimi beklentileri Wall Street'i destekledi: S&P 500 ve Nasdaq 2025’te 23. kez rekorla kapandı

ABD borsalarında yükseliş trendi devam ediyor. S&P 500 ve Nasdaq Bileşik, 2025 yılı içinde 23. kez yeni rekor seviyelerde kapanış yaptı.

Endekslerde son durum

S&P 500: yüzde 0,30 artışla 6.532,04 puan

Nasdaq Bileşik: yüzde 0,03 artışla 21.886,06 puan

Dow Jones: yüzde 0,48 düşüşle 45.490,92 puan

Dow Jones, Apple hisselerindeki düşüşün etkisiyle gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq teknoloji şirketleriyle desteklendi.

Enflasyon ve Fed beklentileri

ABD’de Ağustos ayında toptan fiyatların yüzde 0,1 oranında beklenmedik şekilde düşmesi, bugün açıklanacak TÜFE raporu öncesinde yatırımcıların iyimserliğini artırdı. Enflasyonun yavaşlama sinyalleri, Fed’in faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, verileri memnuniyetle karşıladığını açıklayarak Fed Başkanı Jerome Powell’a faizleri düşürmesi yönünde çağrısını yineledi.

Teknoloji hisseleri öne çıktı

Oracle, yapay zekâ yatırımlarının desteğiyle “şaşırtıcı bir çeyrek” geçirdiğini açıkladı ve en çok değer kazanan teknoloji hisseleri arasında yer aldı. Klarna, New York Borsası’ndaki güçlü halka arz başlangıcıyla yükseliş trendine katkıda bulundu.

Piyasaların görünümü

* Nasdaq, nisan ayındaki en düşük seviyesinden bu yana yüzde 43’ün üzerinde değer kazandı.

S&P 500 aynı dönemde yüzde 31’in üzerinde yükseldi.

* Jeopolitik gerilimler nedeniyle hazine tahvili getirileri gerilerken, altın fiyatları rekor seviyelere yaklaştı.

* Polonya’nın Rus insansız hava araçlarını düşürmesi sonrası Avrupa savunma hisseleri değer kazandı.