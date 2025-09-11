Faiz indirimi beklentileri Wall Street'i destekledi: S&P 500 ve Nasdaq 2025’te 23. kez rekorla kapandı
Wall Street’te işlem gören hisse senetleri yükselişini sürdürdü. S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri, 2025 yılı içinde 23’üncü kez yeni rekor seviyelerden kapandı. Enflasyonun yavaşlaması Fed’in faiz indirimi beklentilerini artırırken, yapay zeka odaklı şirketlerin kazançları da teknoloji hisselerine destek verdi.
ABD borsalarında yükseliş trendi devam ediyor. S&P 500 ve Nasdaq Bileşik, 2025 yılı içinde 23. kez yeni rekor seviyelerde kapanış yaptı.
Endekslerde son durum
S&P 500: yüzde 0,30 artışla 6.532,04 puan
Nasdaq Bileşik: yüzde 0,03 artışla 21.886,06 puan
Dow Jones: yüzde 0,48 düşüşle 45.490,92 puan
Dow Jones, Apple hisselerindeki düşüşün etkisiyle gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq teknoloji şirketleriyle desteklendi.
Enflasyon ve Fed beklentileri
ABD’de Ağustos ayında toptan fiyatların yüzde 0,1 oranında beklenmedik şekilde düşmesi, bugün açıklanacak TÜFE raporu öncesinde yatırımcıların iyimserliğini artırdı. Enflasyonun yavaşlama sinyalleri, Fed’in faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, verileri memnuniyetle karşıladığını açıklayarak Fed Başkanı Jerome Powell’a faizleri düşürmesi yönünde çağrısını yineledi.
Teknoloji hisseleri öne çıktı
Oracle, yapay zekâ yatırımlarının desteğiyle “şaşırtıcı bir çeyrek” geçirdiğini açıkladı ve en çok değer kazanan teknoloji hisseleri arasında yer aldı. Klarna, New York Borsası’ndaki güçlü halka arz başlangıcıyla yükseliş trendine katkıda bulundu.
Piyasaların görünümü
* Nasdaq, nisan ayındaki en düşük seviyesinden bu yana yüzde 43’ün üzerinde değer kazandı.
S&P 500 aynı dönemde yüzde 31’in üzerinde yükseldi.
* Jeopolitik gerilimler nedeniyle hazine tahvili getirileri gerilerken, altın fiyatları rekor seviyelere yaklaştı.
* Polonya’nın Rus insansız hava araçlarını düşürmesi sonrası Avrupa savunma hisseleri değer kazandı.