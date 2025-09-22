Goldman Sachs'ın S&P 500 hedefinde artış

Goldman Sachs, Fed'in güvercin politikaları ve güçlü şirket bilançoları nedeniyle S&P 500 endeksi için yıl sonu hedefini 6.600'den 6.800'e çıkardı. Bu revizyon, endeksin son kapanışına göre yüzde 2,04'lük yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Getiri beklentileri yükseltildi

Banka, ayrıca 6 ve 12 aylık getiri beklentilerini sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 8'e yükseltti. Böylece S&P 500'ün önümüzdeki dönemde 7.000 ve 7.200 seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor. Geçtiğimiz hafta Fed, artan işsizlik ve zayıflayan işgücü piyasası verileri sonrası Aralık'tan bu yana ilk kez faiz indirimi yapmış, Ekim ve Aralık toplantılarında da ek indirim sinyali vermişti. Goldman analistleri, çoğu büyük kurumla paralel olarak bu toplantılarda çeyrek puanlık indirimler bekliyor.

Trump'ın tarifeleri resesyon kaygılarını artırdı

Yılın başında ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan ayındaki "Kurtuluş Günü" tarifeleri resesyon kaygılarını artırmış, küresel borsalarda sert satışlara yol açmış ve çoğu kurumun hedeflerini 6.000 seviyesinin altına çekmesine neden olmuştu. Ancak tarifelerin geri çekilmesi ve Fed'in gevşeme sinyalleri, resesyon risklerini azaltarak hisse senetlerini rekor seviyelere taşıdı.