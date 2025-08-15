Hedge fonlar yapay zeka rallisinden büyük kazanç sağladı

Yılın ikinci çeyreğinde büyük hedge fonların yatırım tercihleri yapay zeka odaklı teknoloji hisselerine yöneldi. Bridgewater Associates, Tiger Global ve Discovery Capital, “Big Tech” şirketlerine yatırımlarını artırarak piyasadaki yükselişten güçlü şekilde faydalandı.

Bu stratejik dönüşüm, enflasyon endişeleri ve teknoloji hisselerindeki volatilitenin neden olduğu önceki geri çekilmelerin ardından, hedge fonların yeniden momentum yatırımına yöneldiğini gösteriyor. ABD borsalarında S&P 500 bu yıl yüzde 10 yükselirken, yükselişe özellikle “Muhteşem Yedili” (Magnificent Seven) olarak adlandırılan teknoloji devleri öncülük etti.

Fonlar, teknoloji hisselerinde ağırlıklarını artırırken havacılık, savunma ve perakende sektörlerindeki yatırımlarını azalttı. Teknoloji dışındaki dikkat çekici hamlelerden biri, Lone Pine ve Discovery’nin, yasal ve itibar sorunları nedeniyle 2025’te yüzde 46 değer kaybeden UnitedHealth Group’ta pozisyon almaları oldu.

Söz konusu hareketler, hedge fonların üç ayda bir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu ve 30 Haziran itibarıyla portföylerini gösteren 13F raporları ile gün yüzüne çıktı.