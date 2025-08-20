Hisse değeri bir günde 88 kat arttı! İşlemleri durduruldu

Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören bir hisse senedinde dikkat çekici bir yükseliş görüldü.

Nadir toprak elementleri şirketi Kaili Resources (ASX:KLR) hisseleri pazartesi günü 88 kat arttı ve değeri 3,18 dolara ulaştı.

Uzmanlar, yükseliş yaşanmadan önce yaklaşık 11 bin dolar olan bir yatırımın, gün sonunda 1 milyon dolar değerine ulaşacağını kaydetti.

İşlemler geçici olarak durduruldu

Kaili Resources tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu artışın şirketin 15 Ağustos'ta Güney Avustralya'daki üç arazide sondaj çalışmasına alınan onayın ardından yaşandığı kaydedildi.

Yükseliş sonrası borsa tarafından da bir açıklama yapıldı. Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) hisse senedinin işlemlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu. İşlem durdurma talebinin şirket tarafından geldiği ve çarşamba gününe kadar da süreceği kaydedildi.

Şirketin hisseleri durdurma kararından önce 1,08 dolara kadar düştü.