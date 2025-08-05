Koray GSYO'dan halka arz başvurusu: Yüzde 25'lik pay açılıyor

Türkiye'de yenilikçi girişimlere sermaye desteği sağlamayı amaçlayan Koray Group'un en genç şirketi Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Koray GSYO), 1 Ağustos 2025'te Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz başvurusu yaptı.

Şirketin 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 64 milyon TL artırılarak 364 milyon TL'ye yükseltilmesi ve artırılan sermayeyi temsil eden 64 milyon adet nama yazılı B grubu payın yanı sıra, mevcut ortak Orhun Kartal'a ait 27 milyon adet nama yazılı B grubu payın da halka arz edilmesi için hazırlanan izahname SPK'nın onayına sunuldu.

Toplamda 91 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilmesi planlanırken, bu miktarın, halka arz sonrası oluşacak çıkarılmış sermayeye oranı yüzde 25 olacak.

Halka arzdan sağlanacak fonun, maliyetler düşüldükten sonra yüzde 70'inin girişim sermayesi yatırımlarının finansmanında, yüzde 30'unun ise mevcut yatırımlardan kaynaklanan borçların ödenmesinde kullanılacağı belirtildi. Ayrıca izahnamede, ihtiyaç halinde bu fon kullanım kalemleri arasında yüzde 10'a kadar esneklik sağlanabileceği ifade edildi.

Şirket, halka arzdan elde edilecek kaynağı üretim, sanayi, yenilenebilir enerji teknolojileri ve turizm gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlarda faaliyet gösteren girişimlerin finansmanında kullanmayı hedefliyor. Böylece Koray GSYO, teknoloji, ürün geliştirme ve rekabet avantajı yüksek projeleri destekleyerek Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Koray GSYO, yalnızca finansman değil, aynı zamanda stratejik yönlendirme ve yönetim desteği de sunarak yatırım yaptığı şirketlerin büyüme süreçlerine katkı sağlıyor. Şirket, sermaye artırımı, borç verme veya farklı finansman modelleriyle yatırımlarını çeşitlendirebilecek esnek bir yaklaşım benimsiyor.