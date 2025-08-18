Küresel ralliye Çin de katıldı! Şanghay Bileşik Endeksi 10 yılın zirvesinde

Çin borsası, yerli yatırımcıların yoğun ilgisiyle yükselişe geçti. Şanghay Bileşik Endeksi, yüzde 1,2 artışla son 10 yılın en yüksek seviyesi olan 3.741,29 puana kadar çıktı. Endeks, gün ortasında 3.740,50 puan seviyesinde işlem görüyor.

Bu ralli, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmaları ve tarifelerde ateşkesin uzatılması ile desteklendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın kararı, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken Çin piyasalarında da güçlü bir alım dalgası yarattı.

Endeks, Nisan ayındaki sert düşüşün ardından yaklaşık yüzde 20 toparlandı. Yıl başından bu yana getirisi yüzde 11,60 seviyesine ulaştı. Son bir ayda da güçlü bir ivme kaydedildi.

Yüksek tasarruf oranlarına sahip bireysel yatırımcıların tahvillerden çıkıp hisse senetlerine yönelmesi, hükümetin sanayi fazlasını azaltmaya yönelik adımları ve deflasyon risklerini sınırlamaya dönük politikaları, şirket kârlılık beklentilerini artırdı. Bu faktörler endeksin yüzde 5,82 ek kazanç sağlamasında etkili oldu.

Şanghay’daki olumlu hava, geçen hafta rekor seviyelere ulaşan ABD ve Endonezya borsalarıyla birlikte küresel yükselişin bir parçası oldu.

Şanghay Bileşik Endeksi bu yıl yüzde 11 artış göstererek, yüzde 8 yükseliş kaydeden CSI 300 Endeksi’ni geride bıraktı. Özellikle sigorta fonlarının banka hisselerine yönelmesi performansı destekledi.

Buna rağmen endeks, 2015 yılında ulaşılan 5.166 puanlık zirvenin ve 2007’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinin halen oldukça gerisinde bulunuyor.