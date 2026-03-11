MetropolCard, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı: Gong, MCARD için çaldı

Çalışan yan hakları ve kurumsal harcama yönetimi alanında geliştirdiği dijital çözümlerle büyüyen MetropolCard, sermaye piyasalarına adım attı. Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş., Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle halka arz sürecini tamamlayarak resmen işlem görmeye başladı. Tera Yatırım liderliğinde 2-3-4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından şirket hisseleri 11 Mart 2026’dan itibaren MCARD kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Gong törenine iş dünyasından yoğun katılım

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, MetropolCard Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Akbulut, Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO Uğur Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Önder Akıncı ve Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün başta olmak üzere şirket yöneticileri, çalışanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, MetropolCard’ın güçlü markası ve yaygın faaliyet ağıyla dijital ödeme alışkanlıklarının gelişmesine önemli katkı sağladığını belirtti. Ergun, şirketin fintek temelli çalışma modeliyle ürün ve hizmet çeşitliliğini artıran yenilikçi projeler geliştirdiğini vurgulayarak, halka arzdan elde edilen kaynakların finansal teknoloji yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarında kullanılacağını ifade etti.

Yeni yatırım alanları ve büyüme hedefi

MetropolCard Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Akbulut ise şirketin bugün Türkiye’de güçlü ve yaygın bir yemek kartı markası haline geldiğini belirterek, halka arzın şirket için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Akbulut, önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümeyi hedeflediklerini ifade etti.

Şirketin yalnızca yemek kartı çözümleriyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Akbulut; akaryakıt çözümleri, filo yönetimi, geçiş kontrol sistemleri, ödüllendirme sistemleri ve elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları gibi alanlarda da entegre hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca EPDK’dan alınan lisansla elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarına başladıklarını açıkladı.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik vurgusu

MetropolCard CEO’su Uğur Yıldırım ise şirketin 2013 yılında başlayan yolculuğunun bugün Borsa İstanbul gong törenine ulaşmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi. Yıldırım, yapay zekâ ve dijital dönüşümün iş dünyasını hızla değiştirdiği bir dönemde geniş bir kullanıcı ve iş ortağı ekosistemine ulaştıklarını belirtti.

Şirketin sürdürülebilirlik alanında sektörde düzenli rapor yayımlayan ilk yemek kartı firmalarından biri olduğunu hatırlatan Yıldırım, teknoloji yatırımlarını güçlendirerek ürün ve hizmet ekosistemini genişletmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yerli fintek markası küresel hedefler peşinde

Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün ise MetropolCard’ın halka arz sürecine dikkat çekerek şirketin global oyuncuların bulunduğu pazarda güçlü bir yerli teknoloji markası olarak öne çıktığını söyledi. Gün, MetropolCard’ın önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücü yüksek bir fintek şirketi haline gelmesinin beklendiğini belirtti.