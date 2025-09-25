New York borsası düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 6.637,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kayıpla 22.497,86 puana indi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında, ABD ekonomisine ilişkin yarın ve cuma günü açıklanacak önemli veriler öncesi negatif bir seyir izlendi.

Powell, dün katıldığı bir etkinlikte, enflasyona yönelik kısa vadeli risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirterek, bunun zorlu bir durum olduğunu yinelemişti. Powell, "Çift taraflı riskler, risksiz bir yol olmadığı anlamına geliyor." demişti.

Analistler, Fed'in enflasyona yönelik riskler ile iş gücü piyasasına yönelik riskleri yönetme konusunda bir denge kurmaya çalıştığını belirterek, yarın açıklanacak büyüme ve işsizlik maaşı başvuruları ile cuma günü yayımlanacak önemli enflasyon göstergelerinden biri olan kişisel tüketim harcamaları verileri öncesi yatırımcıların temkinli bir tutum benimsediğini aktardı.

ABD'de bugün açıklanan veriler ise ülkede yeni konut satışlarının ağustosta beklenmedik bir şekilde arttığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de yeni konut satışları ağustosta yüzde 20,5 artarak beklentileri aştı. Yeni konut satışları bu dönemde Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee gelecek toplantılarda daha fazla faiz indirimini destekleme konusunda isteksiz olabileceğini söyledi.

Kurumsal tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kanada merkezli Lithium Americas'ın hisselerinin yüzde 10'una kadarını almayı değerlendirdiğine dair haberler şirketin ABD'de işlem gören hisselerinde yaşanan yüzde 95,8'lik yükseliş dikkati çekti.

ABD'li çip şirketi Micron Technology'nin hisseleri ise dün piyasalar kapandıktan sonra yayımladığı bilançosunda güçlü finansal sonuçlar bildirmesine karşın yüzde 2,8 değer kaybetti.