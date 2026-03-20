New York borsası düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 azalışla 6.606,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kayıpla 22.090,69 puana geriledi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş bir miktar hız kesse de pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda TSİ 00.00 itibarıyla yüzde 0,56 artışla 107,9 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 1,27 azalarak 95,1 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gevşemede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda "istihbarat ve diğer yollarla" yardım ettiği yönündeki açıklamaları etkili oldu. Ayrıca Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında "Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdiler.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 205 bin oldu ve beklentilerin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta da yarı iletken şirketi Micron Technology'nin hisseleri güçlü finansal sonuçlarına rağmen yüzde 3,8 değer kaybetti.