New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 azalışla 6.583,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 kayıpla 21.871,04 puana indi. Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle artan petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması ve arz endişeleriyle petrol fiyatlarındaki yükseliş piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 5 artışla 112,51 dolar olurken aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 1,6 artarak 97,89 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, İran'ın Katar'daki bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat tesisini vurması ve İsrail'in İran'ın Güney Pars Gaz Sahası'na yönelik bir saldırı düzenlemesi de etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'daki tesislere yönelik saldırıların devam etmesi durumunda ABD'nin "tüm Güney Pars Gaz Sahası'nı devasa bir güçle havaya uçuracağı" uyarısında bulundu.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutarken karar metninde, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğunu belirtmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell da Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisine etkilerinin belirsiz olduğunu söyleyerek, "Kısa vadede, yükselen enerji fiyatları genel enflasyonu yukarı çekecektir ancak ekonomi üzerindeki olası etkilerin kapsamını ve süresini bilmek için henüz erken." demişti.

Analistler, Powell'ın "enflasyonun umulduğu ölçüde gerilemediğine" yönelik açıklamalarının da yatırımcıları endişelendirdiğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 205 bin oldu ve beklentilerin altında gerçekleşti.