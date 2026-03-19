New York borsası Fed'in faiz kararı sonrası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,63 azalarak 46.225,15 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 1,36 azalışla 6.624,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,46 kayıpla 22.152,42 puana geriledi.

Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki hareketler, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Fed'in para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması ve arz endişeleriyle petrol fiyatlarındaki yükseliş piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda TSİ 23.05 itibarıyla yüzde 6,3 artışla 109,9 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2,6 artarak 98,7 dolardan alıcı buldu.

İran'ın petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirmesi, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü harekette etkili oldu.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyon görünümüne dair endişeleri artırdığı bir dönemde ABD'de açıklanan veriler ise üretici enflasyonunun şubatta hızlandığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Üretici enflasyonu yıllık bazda son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 2,9 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de şubatta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Para politikası cephesinde de Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed'in para politikası karar metninde, "Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." değerlendirmesi yer aldı.

Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,4'te tutarken, bu tahmin 2026'da tek faiz indirimi öngörüsünün korunduğunun sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell da faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisine etkilerinin belirsiz olduğunu söyleyerek, "Kısa vadede, yükselen enerji fiyatları genel enflasyonu yukarı çekecektir, ancak ekonomi üzerindeki olası etkilerin kapsamını ve süresini bilmek için henüz erken." dedi.

Enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergelerin son haftalarda yükseldiğini ifade eden Powell, bu durumun muhtemelen Orta Doğu'daki arz kesintilerinin yol açtığı petrol fiyatlarındaki önemli artışı yansıttığını aktardı.