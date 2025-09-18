New York borsası Fed'in faiz kararının ardından karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,57 artarak 46.018,32 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,10 azalışla 6.600,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 azalarak 22.261,33 puana geriledi.

Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararlar sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine giden Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.

Toplantıda söz konusu karara tek karşı oy kullanan isim, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Yönetim Kurulu üyeliğine yeni atanan ve 50 baz puanlık faiz indirimini destekleyen Stephen Miran oldu.

Banka'nın para politikası karar metninde, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına dikkat çekildi.

Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken, bu tahmin 2025'te başka faiz indirimlerinin yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell da toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla birlikte risk dengesinin değiştiğini, bu doğrultuda daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım daha atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini belirtti.

Powell, toplantıda 50 baz puanlık bir indirim için ise yaygın bir destek olmadığını aktardı.

Kurumsal tarafta ise ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, Çin'in ülkenin büyük teknoloji şirketlerine Nvidia çiplerini satın almayı durdurma talimatı verdiğine dair haberler sonrası yüzde 2,6 değer kaybetti. ​​​​​​​