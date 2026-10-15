New York borsası yükselişle kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,08 artarak 52.177,69 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artışla 7.744,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 kazançla 26.713,03 puana ulaştı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede üretici enflasyonu, aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede perakende satışlar da eylülde aylık bazda yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ekim'de sona eren haftada 199 bine yükseldi. Bu sonuç piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Ülkede dün yayımlanan, eylülde enflasyonun hızlandığına işaret eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından bugünkü ÜFE verileri de kalıcı enflasyona dair korkuları körükledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) hedefin üzerinde seyreden enflasyonla mücadele kapsamında yeni faiz artışlarına gidebileceğine dair beklentiler artarken, yüksek faiz oranlarının yapay zeka yatırımlarına darbe indirebileceğine ilişkin endişelerle bazı teknoloji hisseleri baskı altında kaldı.

Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'ye yakın, AMD'nin hisseleri yüzde 1,5 ve Intel'in hisseleri yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Buna karşın pay piyasaları, teknoloji dışındaki sektörlerdeki bazı şirketlerin kazanımlarıyla desteklendi. Sağlık sektöründen Eli Lilly'nin hisseleri yüzde 3,5 ve UnitedHealth'in hisseleri yüzde 2,8, perakende devi Walmart'ın hisseleri yüzde 1,5 artış gösterdi.

Yapay zekayla ilişkili hisselerdeki satış dalgasının, yatırımcıları devlet tahvillerine yöneltmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan düşerek yüzde 5,09'a ve 30 yıl vadeli tahvil faizi 9 baz puan azalarak yüzde 5,43'e geriledi.

Barclays analistleri, üst düzey yöneticilerinin SpaceX ile Tesla'nın birleşmesini düşündüğüne dair işaretler gördüklerini belirtti. SpaceX'in hisseleri yüzde 2,3, Tesla'nın hisseleri yüzde 1,3 azalışla günü tamamladı.

Analistler, yatırımcıların Fed Başkanı Kevin Warsh'un yarın Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nda yapacağı konuşmayı beklediğini kaydetti.