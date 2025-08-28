Nvidia sonuçları sonrası Avrupa yarı iletken sektöründe karışık tablo
Nvidia'nın ikinci çeyrek sonuçlarının ardından Avrupa’daki yarı iletken hisselerinde karışık bir seyir izlendi. Bazı şirketler değer kazanırken, bazıları geriledi. Uzmanlara göre bu tablo, Nvidia’nın güçlü performansının sektöre eşit şekilde yansımadığını ortaya koyuyor.
Nvidia'nın ikinci çeyrek sonuçları ve üçüncü çeyrek beklentilerini açıklamasının ardından, Avrupa'daki yarı iletken şirketlerinin hisse performanslarında karışık bir görünüm ortaya çıktı.
Bazı şirketler kazançlarını artırırken, bazıları ise düşüş kaydetti. SUSS Microtec hisseleri yüzde 2,8, Infineon Technologies yüzde 0,9 ve Nordic Semiconductor yüzde 1,6 değer kazanırken, ASM International da yüzde 0,05 ile sınırlı bir artış gösterdi.
Nvidia'nın sonuçları sektöre eşit yansımıyor
Öte yandan, dünyanın en büyük çip ekipman üreticisi ASML Holdings'in hisseleri yüzde 0,2, BE Semiconductor'ın hisseleri ise yüzde 0,7 oranında geriledi. Uzmanlara göre bu tablo, Nvidia'nın güçlü sonuçlarının sektöre eşit şekilde yansımadığını ortaya koydu.