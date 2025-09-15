Piyasalarda risk iştahı arttı: Yatırımcıların gözü Fed faiz kararında ve Powell’ın açıklamalarında

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle giriş yaptı. ABD’de iş gücü piyasasından gelen zayıflama sinyalleri sonrası Fed’den faiz indirimi beklentileri güçlenirken, yatırımcıların gözü bu hafta açıklanacak para politikası kararlarında olacak.

Para piyasalarında Fed’in politika faizini 25 baz puan indirmesi kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda 3 indirim beklentisi öne çıkıyor. 2026’da da en az 3 indirim yapılabileceği tahmin ediliyor. Fed’in kararları kadar, Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları da piyasaların yönü açısından kritik olacak.

ABD’de gündemin diğer bir başlığı, Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in Madrid’de başlayan ticaret müzakereleri oldu.

Görüşmelerin 17 Eylül’e kadar sürmesi bekleniyor. Öte yandan G7 maliye bakanları Rusya üzerindeki baskıyı artıracak yeni adımları değerlendirirken, ABD Başkanı Donald Trump Avrupa’ya “Rusya’dan petrol almayın” çağrısı yaptı.

Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,06 seviyesinde, dolar endeksi 97,6 seviyesinde yatay seyretti. Altının ons fiyatı 3 bin 644 dolarda, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 67,1 dolarda işlem görüyor.

ABD ve Avrupa piyasaları

New York borsası cuma günü karışık seyretti. Dow Jones yüzde 0,59, S&P 500 yüzde 0,05 gerilerken, Nasdaq yüzde 0,44 yükseldi. ABD endeks vadeli kontratları ise haftaya pozitif başladı.

Avrupa tarafında ise geçen hafta ECB faizleri sabit bırakırken, bu hafta gözler İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararına çevrildi. Ülkede temmuz enflasyonu yüzde 3,8 ile 18 ayın zirvesine çıkarken, BoE’nin faizleri sabit bırakması bekleniyor.

Fitch Ratings ise Fransa’nın kredi notunu AA-’den A+’ya düşürdü. Kararın ardından Fransa tahvil piyasasında satış baskısı öne çıktı, 10 yıllık tahvil faizi 3,51 seviyesine yükseldi.

Asya piyasaları

Asya’da haftanın ilk gününde Fed beklentilerinin desteğiyle borsalar pozitif seyretti. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz kararı toplantısı bu hafta yatırımcıların odağında olacak.

Çin’de açıklanan perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında kalması, ekonomide yavaşlamayı gündeme taşıdı. Bu tablo, yıl sonuna kadar Çin Merkez Bankası’ndan (PBoC) faiz indirimi beklentilerini artırdı.

Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,3, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseldi. Kospi 3.420,23 puanla tüm zamanların zirvesini gördü.

Yurt içi piyasalar

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 10.372,04 puandan kapanırken, VİOP’ta BIST 30 kontratı akşam seansında yüzde 0,1 yükseldi.

Dolar/TL yeni haftaya 41,37 seviyesinde başladı. Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.300 ve 10.200 destek, 10.500 ve 10.600 direnç seviyeleri öne çıkıyor.