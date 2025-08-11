Suwen'den yatırımcısına temettü kararı! Tarih belli oldu

Suwen, 2024 yılı net dönem kârından yatırımcılarına brüt 70 milyon TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, hisse başına brüt 0,125 TL temettü ödemesi yapılacak.

Temettü ödemeleri, borsada işlem görmeyen pay sahipleri için 12 Ağustos 2025’te, borsada işlem gören pay sahipleri için ise 14 Ağustos 2025’te gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul’da SUWEN koduyla işlem gören şirket, 2024 yılı boyunca mağaza yatırımları, ihracat faaliyetleri ve dijital dönüşüm adımlarıyla büyümesini sürdürdü. Operasyonel verimlilik ve stratejik genişleme çalışmaları, temettü kararının alınmasında etkili oldu.

"Temettü yatırımcılarımıza duyduğumuz güvenin bir yansıması"

Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk, karara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Suwen olarak yatırımcılarımıza sürdürülebilir değer sunmak, büyüme stratejimizin vazgeçilmez bir parçası. Güçlü mali yapımız ve dengeli büyüme politikamız doğrultusunda alınan bu temettü kararı hem şirketimize hem de yatırımcılarımıza duyduğumuz güvenin bir yansımasıdır."