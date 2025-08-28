Yabancı yatırımcı hissede alım yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar 22 Temmuz haftasında hisse senedi ve tahvil piyasasında alım yaptı.

Açıklamaya göre, yabancılar söz konusu haftada 89,5 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Aynı dönemde, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) kesin alımları 96,5 milyon dolar oldu.

Buna karşılık, DİBS (Ters Repo) satışları 156,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) satışları ise 1 milyar 472,4 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraçlarında 9,6 milyon dolarlık net alım yapıldı.

Stok verileri

22 Temmuz itibarıyla yabancı yatırımcıların hisse senedi stokları 34 milyar 894,8 milyon dolar, DİBS (Kesin Alım) stokları 14 milyar 674,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 436,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları ise 3 milyar 56,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Genel yönetim dışındaki sektör ihraç stokları da 837,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.