Yabancı yatırımcılardan 209 milyon dolarlık hisse alımı: İşte en çok alınan hisseler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 18 Temmuz ile sona eren haftada yabancı yatırımcılar, Borsa İstanbul'da toplam 209 milyon dolar net alım gerçekleştirdi.
Bu alımla birlikte yabancı yatırımcılar, hisselerde üst üste 4. haftada da net alım pozisyonuna geçti. Son dört haftada yabancı yatırımcıların hisselerdeki net alımı 870 milyon dolara ulaşırken, tahvil tarafında da aynı dönemde 287 milyon dolar değerinde net alım yapıldı.
Yabancı yatırımcıların Türk finansal varlıklarına olan ilgisi, özellikle son dönemde artarak devam ederken, Borsa İstanbul'daki alımların hız kazandığı gözlemlendi.
Son bir haftada BIST 100 endeksinde, yabancı yatırımcıların takas oranı en fazla artan hisseler ve düşen hisseler belli oldu.
Yabancı takas oranı en fazla artan hisseler sırasıyla:
Reeder Teknoloji (REEDR): 233 baz puan
Katılımevim (KTLEV): 205 baz puan
Efor Çay (EFORC): 184 baz puan
Emlak Konut GYO (EKGYO): 135 baz puan
Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): 130 baz puan
Tureks Turizm (TUREX) 127 baz puan
Altınay Savunma (ALTNY) 109 baz puan
Gübre Fabrikaları (GUBRF) 85 baz puan
Sabancı Holding (SAHOL) 82 baz puan
Aselsan (ASELS) 81 baz puan
Yabancı oranı en fazla düşen hisseler ise:
Hektaş (HEKTS): -143 baz puan
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC): -102 baz puan
Koç Holding (KCHOL): -75 baz puan
Kardemir D (KRDMD): -65 baz puan
Balsu Gıda (BALSU): -61 baz puan
Yapı Kredi (YKBNK) -55 baz puan
Anadolu Efes (AEFES)-49 baz puan
Coca-Cola (CCOLA) -46 baz puan
Ral Yatırım Holding (RALYH) -44 baz puan
Alarko Holding (ALARK) -35 baz puan