Yabancı yatırımcılardan 209 milyon dolarlık hisse alımı: İşte en çok alınan hisseler

Bu alımla birlikte yabancı yatırımcılar, hisselerde üst üste 4. haftada da net alım pozisyonuna geçti. Son dört haftada yabancı yatırımcıların hisselerdeki net alımı 870 milyon dolara ulaşırken, tahvil tarafında da aynı dönemde 287 milyon dolar değerinde net alım yapıldı.

Yabancı yatırımcıların Türk finansal varlıklarına olan ilgisi, özellikle son dönemde artarak devam ederken, Borsa İstanbul'daki alımların hız kazandığı gözlemlendi.

Son bir haftada BIST 100 endeksinde, yabancı yatırımcıların takas oranı en fazla artan hisseler ve düşen hisseler belli oldu.

Yabancı takas oranı en fazla artan hisseler sırasıyla:

Reeder Teknoloji (REEDR): 233 baz puan

Katılımevim (KTLEV): 205 baz puan

Efor Çay (EFORC): 184 baz puan

Emlak Konut GYO (EKGYO): 135 baz puan

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): 130 baz puan

Tureks Turizm (TUREX) 127 baz puan

Altınay Savunma (ALTNY) 109 baz puan

Gübre Fabrikaları (GUBRF) 85 baz puan

Sabancı Holding (SAHOL) 82 baz puan

Aselsan (ASELS) 81 baz puan

Yabancı oranı en fazla düşen hisseler ise:

Hektaş (HEKTS): -143 baz puan

Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC): -102 baz puan

Koç Holding (KCHOL): -75 baz puan

Kardemir D (KRDMD): -65 baz puan

Balsu Gıda (BALSU): -61 baz puan

Yapı Kredi (YKBNK) -55 baz puan

Anadolu Efes (AEFES)-49 baz puan

Coca-Cola (CCOLA) -46 baz puan

Ral Yatırım Holding (RALYH) -44 baz puan

Alarko Holding (ALARK) -35 baz puan