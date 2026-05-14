Yabancı yatırımcının Nisan'da en çok net alım yaptığı ilk 10 hisse: Enerji ve savunma sanayi öne çıktı

Borsa İstanbul verilerine göre, yabancı yatırımcılar nisanda alım ağırlıklı bir görünüm sergilerken, en yüksek net alımı enerji ve savunma sanayi hisselerinde gerçekleştirdi.

Nisan ayında Astor Enerji (ASTOR) hissesinde 1 milyar 983,2 milyon dolarlık alışa karşılık 1 milyar 616,8 milyon dolarlık satış yapılırken, hissede net 366,4 milyon dolarlık yabancı alımı gerçekleşti.

Aselsan (ASELS) hisselerinde 2 milyar 723 milyon dolarlık alış ve 2 milyar 447,4 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleşirken, net yabancı alımı 275,5 milyon dolar oldu. Tüpraş (TUPRS) hisselerinde ise 130,7 milyon dolarlık net yabancı alımı kaydedildi.

Türkiye İş Bankası (ISCTR) hisselerinde 80,1 milyon dolar, Gülermak (GLRMK) hisselerinde 64,6 milyon dolar net yabancı alımı gerçekleşti. Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde net alım 48,4 milyon dolar olurken, BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) hisselerinde 44,8 milyon dolar, Migros (MGROS) hisselerinde 43,2 milyon dolar, Koç Holding (KCHOL) hisselerinde 39 milyon dolar net alım gerçekleşti. Aygaz (AYGAZ) hisseleri de 28,2 milyon dolarlık net alımla ilk 10’da yer aldı.

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların en fazla net satış yaptığı hisse Türk Altın Holding (TRALT) oldu. Hissede 836,3 milyon dolarlık alışa karşılık 907,3 milyon dolarlık satış yapılırken, net satış 71 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Tera Yatırım (TERA) hisselerinde 57,5 milyon dolar, TAV Havalimanları (TAVHL) hisselerinde ise 32,7 milyon dolarlık net yabancı satışı kaydedildi. Akbank (AKBNK) hisselerinde net satış 23,1 milyon dolar olurken, Kiler Holding (KLRHO) hisselerinde 21,5 milyon dolar, Efor Çay (EFOR) hisselerinde 19,8 milyon dolar, Destek Faktoring (DSTKF) hisselerinde 19,5 milyon dolar, Altınkılıç Gıda (ALKLC) hisselerinde 18,9 milyon dolar net yabancı satışı gerçekleşti.

Anadolu Efes (AEFES) hisselerinde net satış 16,3 milyon dolar olurken, Katılımevim (KTLEV) hisseleri de 16,1 milyon dolarlık net satışla yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptığı hisseler arasında yer aldı.

Yabancı yatırımcılar 2026 yılının ocak ayında 1 milyar 991,8 milyon dolar, şubat ayında 884 milyon dolar net alım yaparken, mart ayında 623,3 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Yabancılar nisanda ise 1 milyar 263,1 milyon dolarlık net alım yaptı. Böylece yılın ilk dört ayında toplam net giriş 3 milyar 515,6 milyon dolara ulaştı.

Matriks Haber’in, Borsa İstanbul’un 1997-2025 dönemine ilişkin verilerinden yaptığı analize göre, son yıllardaki çıkış trendinin ardından 2025 yeniden giriş yılı oldu. Buna göre, 2025 yılından önce en son 2017 yılında net giriş gerçekleşmişti.

1997-2025 döneminde yabancı yatırımcılar 14 yıl net alım, 15 yıl net satım gerçekleştirdi. Bu dönemde özellikle 2018-2024 arasında aralıksız 7 yıl net satış dikkati çekti. En yüksek net alım 2012’de 5,21 milyar dolar, en yüksek net satış ise 2020’de 4,58 milyar dolar olarak kaydedildi.