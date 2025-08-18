Yabancılardan borsaya 891 milyon dolarlık giriş

Borsa İstanbul, Temmuz 2025 yabancı yatırımcı işlemleri verilerini açıkladı. Buna göre yabancı yatırımcılar, pay piyasasında geçen ay 26 milyar 580 milyon 86 bin 431 dolar tutarında alım, 25 milyar 688 milyon 798 bin 737 dolar tutarında satım yaptı. Böylece net alım işlemleri 891 milyon 287 bin 694 dolar oldu.

İşlem hacmi 52,2 milyar dolar

Yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmi Temmuz ayında 52 milyar 268 milyon 885 bin 168 dolar olarak gerçekleşti.

Yapılandırılmış ürünlerde sınırlı işlemler

Yabancılar aynı dönemde, 146 milyon 768 bin 685 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 147 milyon 957 bin 539 dolar satım gerçekleştirdi.