Ziraat Katılım halka arz sürecini başlattı: SPK'ye resmi başvuru yapıldı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, halka arz sürecini resmen başlatan Ziraat Katılım, SPK'nin inceleme ve onayına tabi olmak kaydıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz kapsamında, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla başvuruda bulundu.

Açıklamada görüşleri yer alan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, gelecek hedeflerine katkı sağlayacağına inandıkları halka arz sürecinin ilk adımını attıklarını belirterek, "Kuruluşumuzdan bu yana, katılım finansın temel ilkelerine bağlı kalarak, sürdürülebilir büyüme ve finansal kapsayıcılık vizyonuyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziraat markasının 160 yılı aşan geçmişi ve birikiminden aldıkları ilhamla 10 yıl gibi kısa bir sürede yurt içinde 219 şubeye ulaştıklarını kaydeden Özdemir, "Sudan ve Somali'deki faaliyetlerimizle de Afrika kıtasında şube açan ilk Türk bankası olma ünvanını kazandık. Bugün 600 milyar lirayı aşan aktif büyüklüğümüzle katılım bankaları arasında ikinci, Türk bankacılık sektörü genelinde ise 13. sırada yer alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Halka arzın sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor

Metin Özdemir, Ziraat Finans Grubunun, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından sonra halka açık ikinci üyesi olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Özdemir, "Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arzda, mevcut ortaklar tarafından herhangi bir pay satışı yapılmayacaktır. Bu adımla Ziraat Katılım'ın güçlü öz kaynak yapısını daha da sağlamlaştırmayı ve sürdürülebilir büyümemizi desteklemeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.