  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Dolar
Takip Et

1 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Döviz piyasasında yeni haftaya dalgalı bir seyirle girildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar 41,14 TL, euro ise 48,21 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gözler, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verilere çevrildi.

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
1 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?
Takip Et

1 Eylül 2025 Pazartesi günü döviz piyasası haftaya dalgalı bir başlangıç yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikaları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve parite hareketleri döviz kurlarında yön belirleyici olmaya devam ediyor.

Vatandaşların en çok merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde netleşti.

1 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu? - Resim : 1

Bankalararası piyasada sabah saatlerinde oluşan döviz fiyatları şöyle:

Dolar/TL: Alış 41,1369 TL – Satış 41,1422 TL
Euro/TL: Alış 48,1864 TL – Satış 48,2191 TL

Kur cephesindeki dalgalı seyir, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan enflasyon verileri ve TCMB’nin para politikasına ilişkin olası yönlendirmelerle birlikte şekillenmeye devam edecek.

Altın eylüle rekorlar başladı: Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde!Altın eylüle rekorlar başladı: Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde!Altın
Dövizde son durum: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Dolar Haberleri

Dövizde son durum: Dolar ve Euro kaç TL oldu?
Dövizde son durum: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Euro Haberleri

Dövizde son durum: Dolar ve Euro kaç TL oldu?
Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

Döviz Haberleri

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro döviz