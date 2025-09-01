1 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?
Döviz piyasasında yeni haftaya dalgalı bir seyirle girildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar 41,14 TL, euro ise 48,21 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gözler, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verilere çevrildi.
1 Eylül 2025 Pazartesi günü döviz piyasası haftaya dalgalı bir başlangıç yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikaları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve parite hareketleri döviz kurlarında yön belirleyici olmaya devam ediyor.
Vatandaşların en çok merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde netleşti.
Bankalararası piyasada sabah saatlerinde oluşan döviz fiyatları şöyle:
Dolar/TL: Alış 41,1369 TL – Satış 41,1422 TL
Euro/TL: Alış 48,1864 TL – Satış 48,2191 TL
Kur cephesindeki dalgalı seyir, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan enflasyon verileri ve TCMB’nin para politikasına ilişkin olası yönlendirmelerle birlikte şekillenmeye devam edecek.