1 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

1 Eylül 2025 Pazartesi günü döviz piyasası haftaya dalgalı bir başlangıç yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikaları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve parite hareketleri döviz kurlarında yön belirleyici olmaya devam ediyor.

Vatandaşların en çok merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde netleşti.

Bankalararası piyasada sabah saatlerinde oluşan döviz fiyatları şöyle:

Dolar/TL: Alış 41,1369 TL – Satış 41,1422 TL

Euro/TL: Alış 48,1864 TL – Satış 48,2191 TL

Kur cephesindeki dalgalı seyir, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan enflasyon verileri ve TCMB’nin para politikasına ilişkin olası yönlendirmelerle birlikte şekillenmeye devam edecek.