Altın eylüle rekorlar başladı: Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde!
Altın piyasasında rekor serisi devam ediyor. Gram altın sabah saatlerinde 4 bin 608 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İlerleyen saatlerde ufak gerileme yaşansa da rekor seviyeler korunuyor. İşte 1 Eylül 2025 itibarıyla gram, ons, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve Ata altın fiyatlarında son durum…
Altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi 1 Eylül 2025 sabahına da damgasını vurdu.
Gram altın, sabah saatlerinde 4 bin 608 TL seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı.
İlerleyen dakikalarda hafif bir geri çekilme yaşansa da rekor seviyelere yakın seyir sürüyor.
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 3 bin 474 dolara yükselirken, yurt içinde döviz kuru ve global altın fiyatlarının etkisiyle diğer altın türlerinde de yukarı yönlü hareketler görüldü.
1 Eylül güncel altın fiyatları
1 Eylül 2025 Pazartesi sabah saatlerinde altın fiyatları şöyle:
Gram Altın: Alış 4.596,60 TL – Satış 4.597,10 TL
Ons Altın: Alış 3.474,39 USD – Satış 3.474,73 USD
Çeyrek Altın: Alış 7.431,00 TL – Satış 7.530,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.861,00 TL – Satış 15.060,00 TL
Tam Altın: Alış 29.007,91 TL – Satış 29.579,66 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 29.632,00 TL – Satış 29.982,00 TL
Ata Altın: Alış 29.914,41 TL – Satış 30.668,48 TL