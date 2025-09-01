  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Altın
Takip Et

Altın eylüle rekorlar başladı: Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde!

Altın piyasasında rekor serisi devam ediyor. Gram altın sabah saatlerinde 4 bin 608 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İlerleyen saatlerde ufak gerileme yaşansa da rekor seviyeler korunuyor. İşte 1 Eylül 2025 itibarıyla gram, ons, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve Ata altın fiyatlarında son durum…

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın eylüle rekorlar başladı: Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde!
Takip Et

Altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi 1 Eylül 2025 sabahına da damgasını vurdu.

Gram altın, sabah saatlerinde 4 bin 608 TL seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı.

İlerleyen dakikalarda hafif bir geri çekilme yaşansa da rekor seviyelere yakın seyir sürüyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 3 bin 474 dolara yükselirken, yurt içinde döviz kuru ve global altın fiyatlarının etkisiyle diğer altın türlerinde de yukarı yönlü hareketler görüldü.

Altın eylüle rekorlar başladı: Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde! - Resim : 1

1 Eylül güncel altın fiyatları

1 Eylül 2025 Pazartesi sabah saatlerinde altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: Alış 4.596,60 TL – Satış 4.597,10 TL
Ons Altın: Alış 3.474,39 USD – Satış 3.474,73 USD
Çeyrek Altın: Alış 7.431,00 TL – Satış 7.530,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.861,00 TL – Satış 15.060,00 TL
Tam Altın: Alış 29.007,91 TL – Satış 29.579,66 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 29.632,00 TL – Satış 29.982,00 TL
Ata Altın: Alış 29.914,41 TL – Satış 30.668,48 TL

ANLIK-CANLI ALTIN FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gram altın kapanışta zirve yineledi!

Altın Haberleri

Gram altın kapanışta zirve yineledi!
Gram yine rekor kırdı, ons son haftaların zirvesinde!

Gram Altın Haberleri

Gram yine rekor kırdı, ons son haftaların zirvesinde!
Gram altın rekor kırdı!

Çeyrek Altın Haberleri

Gram altın rekor kırdı!
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın gram altın çeyrek altın