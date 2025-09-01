Altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi 1 Eylül 2025 sabahına da damgasını vurdu.

Gram altın, sabah saatlerinde 4 bin 608 TL seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı.

İlerleyen dakikalarda hafif bir geri çekilme yaşansa da rekor seviyelere yakın seyir sürüyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 3 bin 474 dolara yükselirken, yurt içinde döviz kuru ve global altın fiyatlarının etkisiyle diğer altın türlerinde de yukarı yönlü hareketler görüldü.

1 Eylül güncel altın fiyatları

1 Eylül 2025 Pazartesi sabah saatlerinde altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: Alış 4.596,60 TL – Satış 4.597,10 TL

Ons Altın: Alış 3.474,39 USD – Satış 3.474,73 USD

Çeyrek Altın: Alış 7.431,00 TL – Satış 7.530,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.861,00 TL – Satış 15.060,00 TL

Tam Altın: Alış 29.007,91 TL – Satış 29.579,66 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 29.632,00 TL – Satış 29.982,00 TL

Ata Altın: Alış 29.914,41 TL – Satış 30.668,48 TL

