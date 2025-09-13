13 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Döviz piyasasında 13 Eylül 2025 kapanış rakamları netleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri döviz kurlarında belirleyici olmaya devam ediyor.

Vatandaşların en çok merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde açıklanan verilerle belli oldu.

Bankalararası piyasada günün ilk saatlerinde oluşan fiyatlar gün sonunda da korunarak haftanın kapanış seviyelerini belirledi.

13 Eylül 2025 güncel döviz kurları

Dolar/TL: Alış 41,3226 TL – Satış 41,3970 TL

Euro/TL: Alış 48,4810 TL – Satış 48,6749 TL