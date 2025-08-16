16 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?
16 Ağustos 2025 Cumartesi günü döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikaları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve parite hareketleri döviz fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Dolar/TL 40,78 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL 47,74 TL bandında bulunuyor. İşte 16 Ağustos Cumartesi güncel döviz kurları...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, döviz kurlarında dalgalanmaya neden oluyor.
Vatandaşlar 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde "Dolar kaç TL oldu?", "Euro ne kadar?" gibi sorulara yanıt ararken Dolar/TL 40,78 seviyesinden, Euro/TL ise 47,74 TL bandında işlem görüyor.
Güncel döviz kurları (16 Ağustos 2025)
Dolar/TL: Alış 40,7865 – Satış 40,9411
Euro/TL: Alış 47,7453 – Satış 47,9675
Bu konularda ilginizi çekebilir