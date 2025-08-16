16 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları 16 Ağustos 2025 Cumartesi sabahına yükseliş eğiliminde başladı. Gram altın 4 bin 383 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 3 bin 336 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın 7 bin 241 TL, yarım altın 14 bin 483 TL, Cumhuriyet altını ise 28 bin 832 TL’den satılıyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilik altının yönünü belirlemeyi sürdürüyor.
Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem günü olan 16 Ağustos 2025 Cumartesi sabahında yatırımcıların gündeminde yer alıyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler, altının yönünü belirleyen başlıca faktörler arasında öne çıkıyor.
Piyasalardaki belirsizlik sürerken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
16 Ağustos 2025 Cumartesi sabahı altın fiyatları şu şekilde:
Gram Altın: Alış 4.382,58 TL – Satış 4.383,41 TL
Ons Altın: Alış 3.335,74 Dolar – Satış 3.336,30 Dolar
Çeyrek Altın: Alış 7.152,00 TL – Satış 7.241,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.305,00 TL – Satış 14.483,00 TL
Tam Altın: Alış 28.227,33 TL – Satış 28.784,07 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 28.521,00 TL – Satış 28.832,00 TL
Ata Altın: Alış 29.109,44 TL – Satış 29.843,60 TL