2 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

2 Eylül 2025 Salı günü döviz piyasası dalgalı bir başlangıç yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri döviz kurlarında yön belirlemeye devam ediyor.

Sabah saatlerinde kur tablosu

Vatandaşların en çok merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde netleşti. Bankalararası piyasada sabah saatlerinde oluşan fiyatlar şöyle:

Dolar/TL: Alış 41,1475 TL – Satış 41,1530 TL

Euro/TL: Alış 48,1232 TL – Satış 48,1781 TL