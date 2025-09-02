Altın piyasasında tarihi yükseliş devam ediyor.

Gram altın sabah saatlerinde 4 bin 632 TL’ye çıkarak rekor kırdı. Gün içinde hafif gerilemeler yaşansa da fiyatlar zirveye yakın seviyelerde seyrediyor.

Ons altın da Asya’daki erken işlemlerde yüzde 0,9 yükselişle 3.508,73 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra bir miktar geri çekilen ons, şu sıralarda 3.494,30 dolardan işlem görüyor.

Yılın en güçlü performansı

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 33’ün üzerinde değer kazanarak 2025’in en iyi performans gösteren emtialarından biri haline geldi. Son bir ayda ise yüzde 6’yı aşan artış kaydedildi.

Fed ve faiz indirimi beklentisi

Yükselişin arkasında, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceğine dair artan beklentiler, zayıflayan dolar ve küresel belirsizlikler bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın kısa süre önce yaptığı açıklamada politika gevşemesine açık olduklarını belirtmesi, piyasada beklentileri daha da güçlendirdi.

Öte yandan bu hafta açıklanacak ABD istihdam raporunun, faiz indirimini destekleyecek işgücü piyasası zayıflığını göstermesi bekleniyor.

Trump’ın eleştirileri güvenli limanı parlatıyor

Siyasi cephede ise ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret savaşlarına dair söylemleri ve Fed’e yönelik sert eleştirileri yatırımcı güvenini zedeliyor. Bu durum, güvenli liman talebini artırarak altına ivme kazandırıyor.

2 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.624,23 TL – Satış 4.624,75 TL

Ons Altın: Alış 3.493,58 USD – Satış 3.493,96 USD

Çeyrek Altın: Alış 7.501,00 TL – Satış 7.566,00 TL

Yarım Altın: Alış 15.001,00 TL – Satış 15.131,00 TL

Tam Altın: Alış 29.294,18 TL – Satış 29.864,17 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 29.910,00 TL – Satış 30.124,00 TL

Ata Altın: Alış 30.209,63 TL – Satış 30.963,46 TL

CANLI-ANLIK ALTIN FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN