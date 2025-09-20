20 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Döviz piyasasında 20 Eylül 2025 Cumartesi günü kapanış rakamları belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönünde belirleyici olmaya devam ediyor.

Vatandaşların en çok merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” soruları, bankalararası piyasadan gelen kapanış verileriyle yanıt buldu.

Bankalararası piyasada kapanış

Dolar/TL: Alış 41,3570 TL – Satış 41,3886 TL

Euro/TL: Alış 48,5636 TL – Satış 48,7056 TL