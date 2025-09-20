20 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?
Döviz piyasasında haftanın kapanış rakamları netleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz adımları, küresel gelişmeler ve parite hareketleri kurların seyrinde etkili olurken, 19 Eylül 2025 kapanışında dolar 41,38 TL, euro ise 48,70 TL seviyesinde işlem gördü.
Döviz piyasasında 20 Eylül 2025 Cumartesi günü kapanış rakamları belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönünde belirleyici olmaya devam ediyor.
Vatandaşların en çok merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” soruları, bankalararası piyasadan gelen kapanış verileriyle yanıt buldu.
Bankalararası piyasada kapanış
Dolar/TL: Alış 41,3570 TL – Satış 41,3886 TL
Euro/TL: Alış 48,5636 TL – Satış 48,7056 TL