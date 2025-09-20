20 Eylül güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın piyasası haftayı güçlü kapattı. Yatırımcıların “Gram altın kaç TL oldu, ons altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?” soruları en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Fed’in faiz indirim kararının ardından dalgalı bir seyir izleyen altın, 19 Eylül Cuma gününü rekor seviyelere yakın kapattı.

Gram ve ons altın zirvede

Gram altın sabah saatlerinde 4 bin 902 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 4 bin 903 lira seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda ons altın ise 3 bin 685 dolar civarında işlem gördü.

20 Eylül 2025 Cumartesi altın fiyatları

Altın piyasasında 20 Eylül 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla güncel fiyatlar şöyle:

Gram Altın: Alış 4.902,48 TL – Satış 4.903,41 TL

Ons Altın: Alış 3.685,37 USD – Satış 3.686,07 USD

Çeyrek Altın: Alış 8.167,00 TL – Satış 8.241,00 TL

Yarım Altın: Alış 16.334,00 TL – Satış 16.493,00 TL

Tam Altın: Alış 31.957,09 TL – Satış 32.577,72 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 32.567,00 TL – Satış 32.860,00 TL

Ata Altın: Alış 32.955,75 TL – Satış 33.776,90 TL