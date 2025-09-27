27 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?
27 Eylül 2025 Cumartesi günü döviz piyasasında kapanış rakamları netleşti. Vatandaşların merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” soruları, bankalararası piyasalardan gelen kapanış verileriyle yanıt buldu. Küresel gelişmeler ve parite hareketlerinin etkisiyle dolar 41,59 TL, euro ise 48,71 TL seviyesinde işlem gördü.
Döviz piyasasında haftanın son kapanış rakamları belli oldu. Böylece yatırımcıların en çok merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” soruları da yanıtını buldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönünü şekillendirmeye devam ediyor.
Dolar ve euroda kapanış
27 Eylül 2025 Cumartesi günü bankalararası piyasada dolar 41,59 TL, euro ise 48,71 TL seviyesinde günü kapattı.
Güncel döviz kurları (Dolar kaç TL? Euro ne kadar?
Dolar/TL: Alış 41,5346 TL – Satış 41,5981 TL
Euro/TL: Alış 48,6311 TL – Satış 48,7127 TL