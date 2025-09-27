27 Eylül Cumartesi altın fiyatları: Tarihi zirve yineleyen gram altın kapanışta geriledi | Gram altın kaç TL? Ons altın kaç dolar? Çeyrek, yarım altın fiyatları

27 Eylül Cumartesi altın fiyatları: Tarihi zirve yineleyen gram altın kapanışta geriledi | Gram altın kaç TL oldu?
Her gün olduğu gibi 27 Eylül Cumartesi gününde de altın fiyatları günün en çok merak edilen konuları arasında. Gram hafta kapanışında tarihi zirvesini yineleyerek rekor kırdı. Altın fiyatlarındaki güncel durumu merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden "Gram altın kaç TL oldu?", "Ons altın kaç dolar?", "Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Eylül Cumartesi sabahı güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 27 Eylül Cumartesi sabahında yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Haftanın son işlem gününde tarihi zirvesini yineleyen gram altın, kapanışı ise daha düşük seviyeden yaptı.
Gram altında tarihi seviye
Cuma günü 5 bin 57 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan gram altın, günü 5.025,55 TL’den kapattı.
Ons altın da zirvesine yakın
Küresel piyasalarda ons altın da hafta boyunca yükselişini sürdürdü. 3 bin 783 doları gören ons altın, kapanışı 3.760,45 dolar seviyesinde gerçekleştirdi.
Güncel altın fiyatları (27 Eylül Cumartesi)
Gram Altın: Alış 5.024,76 TL – Satış 5.025,55 TL
Ons Altın: Alış 3.759,86 USD – Satış 3.760,45 USD
Çeyrek Altın: Alış 8.404,00 TL – Satış 8.478,00 TL
Yarım Altın: Alış 16.809,00 TL – Satış 16.967,00 TL
Tam Altın: Alış 33.123,97 TL – Satış 33.774,91 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 33.515,00 TL – Satış 33.804,00 TL
Ata Altın: Alış 34.159,09 TL – Satış 35.018,16 TL