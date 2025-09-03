3 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

3 Eylül 2025 Çarşamba günü döviz piyasasında hareketlilik dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönü üzerinde etkisini sürdürüyor.

Vatandaşların en çok sorduğu “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde netleşti.

Bankalararası piyasada oluşan fiyatlara göre dolar/TL 41,16 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 47,93 bandında dengelendi.

3 Eylül Çarşamba döviz fiyatları

Dolar/TL: Alış 41,1615 TL – Satış 41,1652 TL

Euro/TL: Alış 47,8879 TL – Satış 47,9373 TL