3 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?
3 Eylül 2025 Çarşamba günü döviz piyasası dalgalı bir başlangıç yaptı. TCMB’nin faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurlar üzerinde belirleyici olurken, sabah saatlerinde dolar 41,16 TL seviyesinde, euro ise 47,93 TL seviyesinde işlem gördü.
3 Eylül 2025 Çarşamba günü döviz piyasasında hareketlilik dikkat çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönü üzerinde etkisini sürdürüyor.
Vatandaşların en çok sorduğu “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde netleşti.
Bankalararası piyasada oluşan fiyatlara göre dolar/TL 41,16 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 47,93 bandında dengelendi.
3 Eylül Çarşamba döviz fiyatları
Dolar/TL: Alış 41,1615 TL – Satış 41,1652 TL
Euro/TL: Alış 47,8879 TL – Satış 47,9373 TL