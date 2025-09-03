Altın piyasasında üst üste rekorlar gelmeye devam ediyor. ABD’nin faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentilerin artması ve küresel piyasalarda riskten kaçış eğiliminin yoğunlaşmasıyla güvenli liman talebi zirveye çıktı.

Rekordan sonra kâr satışları

Gram altın sabahın erken saatlerinde 4 bin 693 TL'yi görerek tarihi zirvesini yenilerken erken Asya işlemlerinde spot altın yüzde 0,4 artışla ons başına 3.547,05 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu seviyeden sonra gelen kâr satışlarıyla fiyatlar 3.517-3.508 dolar bandındaki desteğe doğru çekildi. Son işlemlerde ise dünkü kapanışına göre yüzde 0,1 kayıpla 3.532,32 dolar seviyesinde dengelendi.

Yükseliş trendi devam ediyor

Altın fiyatı son bir haftada yaklaşık yüzde 5, yılbaşından bu yana yüzde 34,5 ve son bir yılda yüzde 41 oranında yükseliş kaydetti. Belirsizliklerin arttığı küresel ortam ralliyi körüklüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’i eleştirmesi, Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’un görevden alınması yönündeki girişim ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın Mayıs ayında görevi bırakacak olması piyasalarda endişeleri artırıyor.

Gümüş piyasasında sıkılaşma

Gümüşte de güçlü yükseliş sürüyor. Yılbaşından bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kazanan gümüş, bu sabah yüzde 0,5 kayıpla 40,67 dolarda işlem görüyor. Temiz enerji sektörlerinden gelen talep ve arz açıkları gümüş piyasasında sıkılaşmayı destekliyor.

3 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.674,09 TL – Satış 4.674,59 TL

Ons Altın: Alış 3.531,94 USD – Satış 3.532,32 USD

Çeyrek Altın: Alış 7.609,00 TL – Satış 7.682,00 TL

Yarım Altın: Alış 15.218,00 TL – Satış 15.365,00 TL

Tam Altın: Alış 29.622,62 TL – Satış 30.206,20 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 30.343,00 TL – Satış 30.589,00 TL

Ata Altın: Alış 30.548,32 TL – Satış 31.318,08 TL

