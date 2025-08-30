30 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

30 Ağustos 2025 Cumartesi günü döviz piyasasında dalgalanma sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve parite hareketleri döviz fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Vatandaşların en çok merak ettiği sorular olan “Dolar kaç TL oldu?” ve “Euro ne kadar?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde belli oldu.

Güncel döviz kurları (31 Ağustos 2025)

Dolar/TL: Alış 41,0977 – Satış 41,1828

Euro/TL: Alış 47,9835 – Satış 48,1704

Döviz kurlarında yaşanan dalgalı seyir, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler ve TCMB’nin para politikalarıyla şekillenmeye devam edecek.