Altında tarihi zirveler sürdü: Gram altın kapanışta zirve yineledi!

Altın piyasasında rekor serisi kapanışta da devam etti. Gram altın gece saatlerinde 4 bin 569 TL’ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın ise 30 Ağustos kapanışında 3 bin 447 dolar seviyesinde işlem gördü. Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve Ata altın fiyatlarında da son rakamlar da belli oldu.

Takip Et

Altın piyasasında yükseliş ivmesi devam ediyor. Gram altın gece saatlerinde 4 bin 569 TL’ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece yatırımcıların gözü yeniden tarihi zirveye çevrildi.

Kapanışta fiyatlarda bir miktar geri çekilme yaşansa da rekor seviyeler korunmaya devam etti. Uluslararası piyasalarda ise ons altın günü 3 bin 447 dolar seviyesinde tamamladı.

Uzmanlara göre ons altındaki küresel talep artışı, gram altında ise kur etkisi fiyatları yukarı yönlü destekliyor. 

30 Ağustos 2025 altın fiyatları

Kapanış rakamları şu şekilde gerçekleşti:

Gram Altın: Alış 4.559,22 TL – Satış 4.561,39 TL
Ons Altın: Alış 3.447,17 dolar – Satış 3.448,74 dolar
Çeyrek Altın: Alış 7.397,00 TL – Satış 7.466,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.794,00 TL – Satış 14.932,00 TL
Tam Altın: Alış 28.977,49 TL – Satış 29.541,45 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 29.497,00 TL – Satış 29.727,00 TL
Ata Altın: Alış 29.883,04 TL – Satış 30.628,87 TL

