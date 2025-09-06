6 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?
Döviz piyasasında 6 Eylül 2025 kapanış rakamları belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar 41,28 TL, euro ise 48,43 TL seviyelerinde işlem gördü. Sabah saatlerinde bankalararası piyasada açıklanan verilere göre dolar/TL 41,28, euro/TL ise 48,43 düzeyinde gerçekleşti.
Döviz piyasasında 6 Eylül 2025 kapanış fiyatları netleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri döviz kurlarında belirleyici olmaya devam ediyor.
Vatandaşların en çok merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde belli oldu.
Bankalararası piyasada günün ilk saatlerinde oluşan fiyatlar, gün sonunda da korunarak haftanın kapanış seviyelerini oluşturdu.
6 Eylül 2025 güncel döviz kurları
Dolar/TL: Alış 41,1891 TL – Satış 41,2856 TL
Euro/TL: Alış 48,3102 TL – Satış 48,4340 TL