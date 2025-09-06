ABD'deki zayıf istihdam verileri sonrası altında yeni rekorlar! Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (Gram altın kaç TL? Ons altın kaç dolar)

ABD'deki zayıf istihdam verileri sonrası altında yeni rekorlar!
Altın piyasası ABD’den gelen zayıf istihdam verisiyle tarihi zirvelere ulaştı. Gram altın 4.783 TL’ye çıkarak rekor kırarken, ons altın 3.600 dolara dayandı. Gün sonunda fiyatlar kısmen gerilese de rekor seviyeler korunmaya devam etti. ABD’de tarım dışı istihdam artışının beklentilerin altında kalması Fed’in faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi ve altın fiyatlarında yükselişi hızlandırdı. Peki 6 Eylül 2025'te altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Ons altın kaç dolar? Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte detaylar...
Zayıf gelen ABD verileri sonrası yatırımcıların gözü hem ons hem de gram altında yeni rekorlarda. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde tarihi zirvelere ulaştı.
Dün öğleden sonra 16:50’de gram altın 4.783,25 TL’ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini yineledi. Ons altın ise 19:20 sıralarında 3 bin 600 dolar sınırına dayandı.
Zayıf istihdam altını destekledi
ABD’den gelen zayıf istihdam verisi altındaki yükselişi destekledi. Tarım dışı istihdam artışının beklentilerin altında kalması, işgücü piyasasında yavaşlamaya işaret etti. Bu tablo, ekonomiye dair karamsar sinyalleri güçlendirirken ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalini artırdı. Yatırımcıların güvenli liman talebinin artmasıyla altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme hızlandı.
Kapanışa doğru sınırlı bir geri çekilme yaşansa da fiyatlar tarihi seviyelerini korudu. Gram altın, ons altın ve diğer altın türlerinde son rakamlar şöyle oldu:
6 Eylül 2025 Cumartesi güncel altın fiyatları
Gram Altın: Alış 4.755,77 TL – Satış 4.756,46 TL
Ons Altın: Alış 3.587,06 USD – Satış 3.587,58 USD
Çeyrek Altın: Alış 7.753,00 TL – Satış 7.844,00 TL
Yarım Altın: Alış 15.507,00 TL – Satış 15.687,00 TL
Tam Altın: Alış 30.611,27 TL – Satış 31.213,87 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 30.918,00 TL – Satış 31.231,00 TL
Ata Altın: Alış 31.567,87 TL – Satış 32.362,85 TL