8 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, döviz kurlarında dalgalanmaya neden oluyor.

Vatandaşlar 8 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde "Dolar kaç TL oldu?", "Euro ne kadar?" gibi sorulara yanıt ararken Dolar/TL 40,68 seviyesinden, Euro/TL ise 47,41 TL bandında işlem görüyor.

Güncel döviz kurları (8 Ağustos 2025)

Dolar/TL: Alış 40,6803 – Satış 40,7212

Euro/TL: Alış 47,4156 – Satış 47,5719

Euro/Dolar Paritesi: 1,1639

Sterlin/Dolar Paritesi: 1,3343

Dolar/Yen Paritesi: 147,362