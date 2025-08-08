  1. Dünya Gazetesi
8 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

8 Ağustos 2025 Cuma günü döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikaları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve parite hareketleri döviz fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Dolar/TL 40,68 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL 47,41 TL bandında bulunuyor. İşte 8 Ağustos Cuma güncel döviz kurları...

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
8 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, döviz kurlarında dalgalanmaya neden oluyor.

Vatandaşlar 8 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde "Dolar kaç TL oldu?", "Euro ne kadar?" gibi sorulara yanıt ararken Dolar/TL 40,68 seviyesinden, Euro/TL ise 47,41 TL bandında işlem görüyor.

Güncel döviz kurları (8 Ağustos 2025)

Dolar/TL: Alış 40,6803 – Satış 40,7212
Euro/TL: Alış 47,4156 – Satış 47,5719
Euro/Dolar Paritesi: 1,1639
Sterlin/Dolar Paritesi: 1,3343
Dolar/Yen Paritesi: 147,362

