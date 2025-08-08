Altın piyasaları, ABD’nin ithal külçelere getirdiği gümrük vergisi kararıyla yeni bir dalgalanma dönemine girdi.

Financial Times’ın, ABD Gümrük Sınır Koruma Kurumu’ndan gelen bir mektuba dayandırdığı habere göre, 31 Temmuz tarihli düzenleme ile bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi getirildi.

Kararın ardından New York altın vadeli işlemleri ile spot fiyatlar arasındaki fark 100 doların üzerine çıktı. Aralık teslim ABD altın vadeli işlemleri 3.534,10 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Spot altın haftalık kazancını sürdürdü

Asya seansında 23 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesini gören spot altın, yüzde 0,02 artışla 3.396,29 dolar seviyesinde işlem gördü. Haftalık bazda ise yüzde 0,7 yükseliş kaydeden altın, hem gümrük vergisi kararı hem de ABD faiz indirimi beklentileriyle güç kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Perşembe günü yürürlüğe giren yüksek gümrük tarifeleri, İsviçre, Brezilya ve Hindistan gibi büyük ticaret ortaklarını daha iyi anlaşmalar aramaya yöneltti.

Altın güvenli liman talebiyle destekleniyor

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler, yatırımcıların altına olan ilgisini artırıyor. Altın, siyasi ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak tercih edilmeye devam ediyor. İşte 8 Ağustos Cuma sabahında güncel altın fiyatları

8 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.444,70 TL – Satış 4.445,21 TL

Ons Altın: Alış 3.396,29 Dolar – Satış 3.396,65 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.231,00 TL – Satış 7.295,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.462,00 TL – Satış 14.589,00 TL

Tam Altın: Alış 28.322,14 TL – Satış 28.880,71 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.835,00 TL – Satış 29.045,00 TL

Ata Altın: Alış 29.193,73 TL – Satış 29.929,99 TL

