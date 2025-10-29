Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 29 Ekim 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,9550'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 41,9600 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL de önceki kapanışına paralel 48,8500, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 55,5890 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 98,9'da seyrediyor.

Yeni günde Dolar/TL 41,9545 (alış) 41,9647’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla

48,8553 TL seviyelerinde seyrediyor.

Piyasalar Fed kararına odaklandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, ABD'de hükümetin kapalı olmasından dolayı ekonomik verilere erişimin kısıtlandığını ve bu durumun Fed'in atacağı adımlara yönelik beklenti oluşumunu zorlaştırdığını kaydetti.