İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 40.4845, satışta 40.6467 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.4711, satışta 40.6332 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1433, sterlin/dolar paritesi 1,3222 ve dolar/yen paritesi 150,563 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL 40,5835 (alış) 40,6733'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 46,5150 TL seviyelerinde seyrediyor.