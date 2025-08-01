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1 Ağustos altın fiyatları: Trump imzaladı, piyasalar tepki verdi: Altın değer kazanıyor

Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram altın 4.308 liraya çıkarken, çeyrek altın 7.216 liradan, cumhuriyet altını ise 29.114 liradan satılıyor. ABD Başkanı Trump’ın ithalata yönelik yeni gümrük tarifesi kararı, piyasalarda belirsizliği artırırken, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Bugün gözler altın fiyatlarında etkili olması beklenen ABD tarım dışı istihdam verileri ve küresel PMI sonuçlarında olacak.

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
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1 Ağustos altın fiyatları: Trump imzaladı, piyasalar tepki verdi: Altın değer kazanıyor
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Altın fiyatları, yeni güne yukarı yönlü hareketle başladı. Dün ons altındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü 4.298 liradan kapatmıştı. Bugün ise sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti. Saat 09.25 itibarıyla gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4.308 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 7.216 liradan, cumhuriyet altını ise 29.114 liradan satılıyor. Ons altın fiyatı da güne hafif artışla başlayarak yüzde 0,1 yükselişle 3.295 dolara ulaştı.

Trump’tan yeni tarifeler: Altına talep arttı

ABD Başkanı Donald Trump, bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayalı yeni gümrük vergileri getiren bir kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, kararın artan dış ticaret açığını dengelemek amacıyla hayata geçirildiği ve yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük tarifesi uygulanacağı belirtildi.

Analistler, bu gelişmenin küresel büyüme ve enflasyon görünümünde belirsizlik yarattığını, bunun da yatırımcıları güvenli limanlara, özellikle altına yönlendirdiğini belirtiyor.

1 Ağustos altın fiyatları: Trump imzaladı, piyasalar tepki verdi: Altın değer kazanıyor - Resim : 1

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