Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 10 Eylül 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 41,1632, satışta 41,3282 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,1528, satışta 41,3177 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1721, sterlin/dolar paritesi 1,3528 ve dolar/yen paritesi 147,268 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL 41,2398 (alış) 41,2839'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,4104 TL seviyelerinde seyrediyor.