Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 18 Eylül 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (18 Eylül Perşembe Güncel Döviz Kurları)
18 EYLÜL ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Fed’in 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından döviz piyasasında dolar değer kaybetti. Dolar endeksi yüzde 0,3 düşerken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,25 artışla 1, 1895 seviyesine çıkararak son dört yılın en yüksek seviyesini gördü. Yeni günde ise Dolar 41,32 liradan, euro 48,89 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi sonrasında dolar değer kaybederken, dolar endeksi yüzde 0,3 geriledi; Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,25 yükselişle 1,1895 seviyesine çıkarak son dört yılın zirvesine ulaştı.
Dolar yeni güne nasıl başladı?
Yeni günde ise Dolar/TL 41,2845 (alış) 41,3279'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,8941 TL seviyelerinde seyrediyor.