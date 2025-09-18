Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 18 Eylül 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi sonrasında dolar değer kaybederken, dolar endeksi yüzde 0,3 geriledi; Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,25 yükselişle 1,1895 seviyesine çıkarak son dört yılın zirvesine ulaştı.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde ise Dolar/TL 41,2845 (alış) 41,3279'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,8941 TL seviyelerinde seyrediyor.