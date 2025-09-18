18 Eylül Perşembe altın fiyatları: Fed faiz indirdi, altın rekor seviyeden geriledi | Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Yapılan duyuruya göre banka politika faizinde 25 baz puan indirime giderek üst bandı yüzde 4,25’e çekti. Piyasalar, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerle birlikte bu adımı kesin gözüyle bekliyordu.

Altın tarihi zirveden geriledi

Fed’in faiz indirimi kararı sonrasında altının ons fiyatı dün 3 bin 703 dolara çıkarak tarihi zirvesini geliştirdi. Ancak günün ilerleyen saatlerinde artan satış baskısı nedeniyle ons fiyatı 3 bin 684 dolara geriledi.

Dolar endeksi ise faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle yüzde 0,7 düşerek 96,5 seviyesine indi ve 1 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Yeni günde ise sınırlı bir toparlanmayla yüzde 0,1 artışla 96,3 seviyesinde bulunuyor.

Güncel altın fiyatları

18 Eylül 2025 Perşembe itibarıyla altın piyasasında güncel fiyatlar şöyle:

Gram Altın: Alış 4.857,67 TL – Satış 4.858,18 TL

Ons Altın: Alış 3.658,42 USD – Satış 3.658,73 USD

Çeyrek Altın: Alış 8.099,00 TL – Satış 8.172,00 TL

Yarım Altın: Alış 16.195,00 TL – Satış 16.352,00 TL

Tam Altın: Alış 31.983,73 TL – Satış 32.604,87 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 32.290,00 TL – Satış 32.603,00 TL

Ata Altın: Alış 32.983,22 TL – Satış 33.805,05 TL

