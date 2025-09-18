18 Eylül Perşembe altın fiyatları: Fed faiz indirdi, altın rekor seviyeden geriledi | Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

18 Eylül Perşembe güncel altın fiyatları: Fed faiz indirdi, altın rekor seviyeden geriledi
Sabahın erken saatlerinde altın piyasasında son durum araştırılırken, “Gram altın kaç TL oldu, ons altın kaç dolar, çeyrek altın ne kadar?” soruları en çok arananlar arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası’nın 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası altın piyasalarında tarihi hareketlilik yaşandı. Ons fiyatı dün sabah saatlerinde 3.703 dolarla zirveye çıktıktan sonra kararın etkisiyle sert geriledi. Ons altındaki düşüş yurt içi piyasalara da yansıdı. İşte 18 Eylül Perşembe güncel altın fiyatları!
ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Yapılan duyuruya göre banka politika faizinde 25 baz puan indirime giderek üst bandı yüzde 4,25’e çekti. Piyasalar, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerle birlikte bu adımı kesin gözüyle bekliyordu.
Altın tarihi zirveden geriledi
Fed’in faiz indirimi kararı sonrasında altının ons fiyatı dün 3 bin 703 dolara çıkarak tarihi zirvesini geliştirdi. Ancak günün ilerleyen saatlerinde artan satış baskısı nedeniyle ons fiyatı 3 bin 684 dolara geriledi.
Dolar endeksi ise faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle yüzde 0,7 düşerek 96,5 seviyesine indi ve 1 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Yeni günde ise sınırlı bir toparlanmayla yüzde 0,1 artışla 96,3 seviyesinde bulunuyor.
Güncel altın fiyatları
18 Eylül 2025 Perşembe itibarıyla altın piyasasında güncel fiyatlar şöyle:
Gram Altın: Alış 4.857,67 TL – Satış 4.858,18 TL
Ons Altın: Alış 3.658,42 USD – Satış 3.658,73 USD
Çeyrek Altın: Alış 8.099,00 TL – Satış 8.172,00 TL
Yarım Altın: Alış 16.195,00 TL – Satış 16.352,00 TL
Tam Altın: Alış 31.983,73 TL – Satış 32.604,87 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 32.290,00 TL – Satış 32.603,00 TL
Ata Altın: Alış 32.983,22 TL – Satış 33.805,05 TL