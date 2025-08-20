İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 40,7834 satışta 40,9468 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,7799, satışta 40,9433 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1672, sterlin/dolar paritesi 1,3502 ve dolar/yen paritesi 147,707 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 40,8835 (alış) 40,9154'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 47,6065 TL seviyelerinde seyrediyor.