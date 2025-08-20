ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Ağustos 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Rusya-Ukrayna barışına yönelik umutlar ve FED belirsizliği, altın fiyatlarını aşağı çekti. Gram altın 4.355 TL’ye inerek son 3 haftanın en düşük seviyesini gördü, ons 3.313 dolara geriledi. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 20 Ağustos altın fiyatları...
Altın fiyatları 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Gram altın 4.355 TL’ye gerileyerek son 3 haftanın en düşük seviyesini görürken, ons fiyatı ise 3.313 dolara düştü.
Rusya-Ukrayna barışına dair umutlar ve FED belirsizliği altın fiyatlarında satış baskısı yarattı.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam 3 bin 325,3 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 406 bin lira oldu.
20 Ağustos Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.364,5940 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.135,8100 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 14.271,32 TL
* Tam altın satış fiyatı: 28.683,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.454,3600 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 71.598,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.316,16 dolar