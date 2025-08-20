Altın fiyatları 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Gram altın 4.355 TL’ye gerileyerek son 3 haftanın en düşük seviyesini görürken, ons fiyatı ise 3.313 dolara düştü.

Rusya-Ukrayna barışına dair umutlar ve FED belirsizliği altın fiyatlarında satış baskısı yarattı.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam 3 bin 325,3 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 406 bin lira oldu.

20 Ağustos Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 4.364,5940 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.135,8100 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.271,32 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.683,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.454,3600 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 71.598,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.316,16 dolar