Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dola9r/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 20 Aralık 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3379 ve dolar/yen paritesi 155,5500 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 42,7981 (alış) 42,8044’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,1707 TL seviyelerinde seyrediyor.